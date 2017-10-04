30% россиян назвали доброжелательность главным качеством учителя

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему того, каким должен быть школьный учитель. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, что, по мнению россиян, в учителе не столько важен уровень знаний, сколько доброжелательность. Именно эту черту 30% россиян считают самым значимым качеством школьного учителя.

Также 28% россиян считают, что преподаватель должен быть компетентным, а еще 26% — что должен любить учеников, пишут «Известия». 13% и 11% соответственно проголосовали за терпение и справедливость. И, наконец, 16% людей отметили, что учитель должен быть образованным человеком, а еще 13% подчеркнули, что важно быть хорошим психологом.