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04 октября, в 23:56
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30% россиян назвали доброжелательность главным качеством учителя

При этом уровень российских учителей оценили достаточно низко
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему того, каким должен быть школьный учитель. Результаты оказались неожиданными: выяснилось, что, по мнению россиян, в учителе не столько важен уровень знаний, сколько доброжелательность. Именно эту черту 30% россиян считают самым значимым качеством школьного учителя.
Также 28% россиян считают, что преподаватель должен быть компетентным, а еще 26%  — что должен любить учеников, пишут «Известия». 13% и 11% соответственно проголосовали за терпение и справедливость. И, наконец, 16% людей отметили, что учитель должен быть образованным человеком, а еще 13% подчеркнули, что важно быть хорошим психологом.

При этом сейчас состояние учителей в России оценили только на 2,86 балла из 5 возможных. Это на 0,5 % меньше, чем в прошлом году.


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