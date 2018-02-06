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06 февраля, в 18:14
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89-летняя режиссер вместо себя прислала на встречу “Оскара” картонные копии

Француженка не смогла приехать, но решила любой ценой побывать на мероприятии

Французский режиссер-документалист Аньес Варда не смогла лично приехать на встречу номинантов на «Оскар» и решила необычно выйти из ситуации. 89-летняя женщина отправила вместо себя картонные копии со своими фотографиями.

Варда пояснила, что не смогла приехать на торжественный обед из-за того, что у нее была назначена важнейшая встреча во Франции, пишет The Telegraph. Тем не менее, она хотела присутствовать на обеде любым способом, поэтому “прибыла” туда в картонном исполнении. К отправке своих копий режиссер подошла со вкусом: на одной из них она позирует с кошкой.

Таким образом, даже не появившись на торжественной встрече, Варда стала настоящей звездой мероприятия. С ней сфотографировались практически все участники обеда.

Аньес Варда стала номинантом на «Оскар» в 2018 год со своим фильмом «Лица, деревни». Она претендует на получение “Оскара” в категории «Самый лучший документальный фильм».


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