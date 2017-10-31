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31 октября, в 22:14
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98% болельщиков довольны посещением Кубка конфедераций в России

Об этом сообщили в ФИФА

Почти 98% болельщиков, которые посетили футбольный Кубок конфедераций, остались довольны. Кубок проходил в России летом 2017 года.

На спортивное мероприятие пришли тысячи человек: из них около 10 тысяч согласились принять участие в опросе, пишет официальный сайт ФИФА. Судя по результатам, 98% опрошенных остались впечатлены уровнем проведения мероприятия и получили удовольствие.

 Более 50% признались, что Кубок конфедераций превзошел все ожидания, а у 80% улучшились мнения о России. Более того, 91% опрошенных собирается подать заявки на то, чтобы попасть на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.


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