98% болельщиков довольны посещением Кубка конфедераций в России

Почти 98% болельщиков, которые посетили футбольный Кубок конфедераций, остались довольны. Кубок проходил в России летом 2017 года.

На спортивное мероприятие пришли тысячи человек: из них около 10 тысяч согласились принять участие в опросе, пишет официальный сайт ФИФА. Судя по результатам, 98% опрошенных остались впечатлены уровнем проведения мероприятия и получили удовольствие.

Более 50% признались, что Кубок конфедераций превзошел все ожидания, а у 80% улучшились мнения о России. Более того, 91% опрошенных собирается подать заявки на то, чтобы попасть на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.