Абэ назвал возвращение Курил сердечным желанием японцев

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение Курил является сердечным желанием жителей страны, а правительство настроено на урегулирование этого вопроса.

В то же время Абэ считает, что подписание мирного договора с Российской Федерацией несет в себе выгоду для обеих стран, сообщает агентство Киодо.

Синдзо Абэ поясняет, что в случае подписания мирного договора Япония создаст условия, при которых РФ смогла бы понять, что он несет в себе выгоду для обеих стран.

В сентябре этого года Синдзо Абэ встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме, где политики договорились о том, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили по телефону конфликт на Корейском полуострове.