Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение Курил является сердечным желанием жителей страны, а правительство настроено на урегулирование этого вопроса.
В то же время Абэ считает, что подписание мирного договора с Российской Федерацией несет в себе выгоду для обеих стран, сообщает агентство Киодо.
Синдзо Абэ поясняет, что в случае подписания мирного договора Япония создаст условия, при которых РФ смогла бы понять, что он несет в себе выгоду для обеих стран.
В сентябре этого года Синдзо Абэ встречался с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме, где политики договорились о том, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан.
Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили по телефону конфликт на Корейском полуострове.
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Мы с тобой, сраная косорылая макака, ещё за Цусиму не расплатились сполна — это НАШЕ сердечное желание, вонючий ублюдок!