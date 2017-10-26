Абоненты Tele2 смогут обменять минуты на гигабайты

Вчера Tele2 представила новую услугу, которая позволит сэкономить деньги и получить больше гигабайтов интернета – «Обмен минут на Гб».

Характерная особенность Tele2 – запуск новых, уникальных для телекома продуктов, многие из которых оператор создает первым на рынке. Именно это помогло компании достичь показателя абонентской базы в 40 миллионов пользователей, о чем заявил «Интерфаксу» глава компании Сергей Эмдин.

Уточняется, что инновационная услуга отражает философию компании – «Другие правила», ее Tele2 представил в январе 2017 года. Запуск услуги специалисты связывают с ростом потребления интернет-трафика и популярностью пакетных тарифов. Оператор стремится сделать тарифы максимально персонифицированными.

«Реализация новой бизнес-стратегии и внедрение «Других правил» доказывают свою эффективность и обеспечивают качественный прирост абонентской базы. Уже сегодня число клиентов Tele2 превысило 40,3 миллионов. Рост показателей достигнут именно за счет активных пользователей интернета. Серия уникальных продуктов Tele2 отражает ключевые принципы оператора: честно, просто, выгодно», – заявил заместитель генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Он добавил, что воспользоваться новой услугой «Обмен минут на Гб» можно бесплатно и неограниченное число раз в месяц тремя способами – через USSD, в личном кабинете на сайте либо в мобильном приложении «Мой Tele2».

Ранее на этой неделе «Практика» писала о современных способах не прерывать общение с родными, которые живут далеко. Новая услуга Tele2 – один из них. Обменяв минуты телефонного разговора на гигабайты интернета, пользователи смогут еще больше делиться впечатлениями в режиме онлайн со своими близкими и сообщать необходимую информацию.