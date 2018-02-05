Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Российский бизнесмен Роман Абрамович подавал прошение о виде на жительство в Швейцарии. Он собирался перебраться туда в 2016 году. Олигарх хотел поселиться рядом с горнолыжным курортом Вербье – эту информацию уже подтвердили в миграционном комитете Вале.

Также там рассказали, что Абрамович очень интересен им в качестве налогоплательщика, поэтому ему дали предварительное разрешение. Правда, возможность поселиться в Швейцарии Абрамович не воспользовался. В июле 2017 года он отозвал свое заявление на прошение, сообщает издание Le Matin Dimanche.

В любом случае, иностранный гражданин может подать прошение о виде на жительство категории В в том случае, если он представляет общественный интерес для страны. В большинстве случаев прошение удовлетворяют. Praktika.ru не раз рассказывала о жизни Романа Абрамовича.