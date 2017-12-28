“Аэрофлот” перевезет болельщиков на матчи в дни ЧМ за 5 рублей

“Аэрофлот” будет доставлять болельщиков сборной России на матчи за 5 рублей.

Об этом глава компании Виталий Савельев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы доступна на сайте президента.

После того, как Виталий Савельев и Владимир Путин обсудили перспективы компании, глава Аэрофлота заявил, что хочет предложить хорошую идею. “Болельщиков бесплатно перевезете?” – предвосхитил развитие событий президент. Савельев ответил, что надеется на проведение чемпионата на “пятерку” и потому “Аэрофлот” перевезет российских болельщиков за 5 рублей.

Путин уточнил у Савельева, что речь идет только об играх сборной России и ее болельщиках. Глава аэрофлота попросил президента поручить “Росконгрессу”, партнеру “Аэрофлота”, наладить распределение авиабилетов по паспорту болельщика и билетам на футбол.