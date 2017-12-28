Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 21:36
Новости

“Аэрофлот” перевезет болельщиков на матчи в дни ЧМ за 5 рублей

Глава компании встретился с Владимиром Путиным

“Аэрофлот” будет доставлять болельщиков сборной России на матчи за 5 рублей.

Об этом глава компании Виталий Савельев рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Стенограмма беседы доступна на сайте президента.

После того, как Виталий Савельев и Владимир Путин обсудили перспективы компании, глава Аэрофлота заявил, что хочет предложить хорошую идею. “Болельщиков бесплатно перевезете?” – предвосхитил развитие событий президент. Савельев ответил, что надеется на проведение чемпионата на “пятерку” и потому “Аэрофлот” перевезет российских болельщиков за 5 рублей.

Путин уточнил у Савельева, что речь идет только об играх сборной России и ее болельщиках. Глава аэрофлота попросил президента поручить “Росконгрессу”, партнеру “Аэрофлота”, наладить распределение авиабилетов по паспорту болельщика и билетам на футбол.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 декабря, в 11:41
Сторонники независимости получили большинство мест в парламенте
Новости
22 декабря, в 20:58
Кандидатом в президенты от КПРФ будет Грудинин
Новости
23 декабря, в 11:48
В Москве ожидается снег и легкий мороз

Оставить комментарий

avatar