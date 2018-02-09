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09 февраля, в 17:20
Новости

“Аэрофлот” вводит досмотр ручной клади

Проносимые в салон самолета вещи будут досконально проверяться

Компания “Аэрофлот” заявила о намерении ужесточить контроль за ручной кладью пассажиров.

С 15 февраля все проносимые в салон самолета вещи будут тщательно проверять, говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика. Причиной таких нововведений стали многочисленные жалобы пассажиров на нехватку мест на полках.

Уточняется, что контроль за ручной кладью будет усилен как в базовом аэропорту Шереметьево, так и на других узловых точках всей маршрутной сети.

Согласно новым требованиям “Аэрофлота”, пассажиры будут обязаны предъявить весь багаж, ручную кладь и все вещи, перевозимые сверх нормы багажа без дополнительной оплаты.

Уточняется, что в случае, если бесплатная норма провоза ручной клади будет превышена по весу или габаритам, пассажиру придется оплатить ее дополнительно.


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