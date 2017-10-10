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10 октября, в 20:35
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Аэропорт Дубая получит первый в мире виртуальный паспортный контроль

Он будет реализован в виде тоннеля-аквариума

В конце лета 2018 года в аэропорту Дубая появятся первые в мире биометрические тоннели, которые смогут распознавать личность вылетающих пассажиров.

Портал The National сообщает, что людям больше не придется проходить несколько этапов досмотра после регистрации на рейс, за них все сделает компьютер. Им всего лишь нужно будет прогуляться через тоннель с виртуальным аквариумом, а камеры и система распознавания лиц определит их личность и, в зависимости от результатов сканирования, либо пожелает, с помощью специального табло, хорошей поездки, либо предупредит службу безопасности.

Тоннель с виртуальным аквариумом выполняет сразу две функции, скрывает за экранами камеры для распознавания лиц и привлекает внимание пассажиров, за счет того, что люди оглядываются и любуются компьютерными рыбками, система может более детально их изучить и сделать это с разных ракурсов.

Система включает в себя 80 камер, которые будут проводить сканирование лица и радужной оболочки глаз пассажиров.

Ранее «Практика» писала о том, что аэропорт Дубая обзаведется системой дополненной реальности для диспетчеров.


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