Аэропорт Дубая снова признан самой загруженной международной воздушной гаванью

Статистика за 2017 год показывает, что уже четвертый год подряд Международный аэропорт Дубая является самым загруженным в мире аэропортом для международных перелетов, обслужив более 88 миллионов пассажиров за прошлый год, сообщает UPI.

“Мы не только добились устойчивого роста трафика, чтобы укрепить наше положение в качестве международного аэропорта номер один в мире, но и порадовали наших клиентов рядом новых и интересных услуг и инновационных продуктов”, – сказал Пол Гриффитс, генеральный директор аэропорта Дубая.

В 2017 году аэропорт начал обслуживать шесть новых перевозчиков, включая SalamAir, Badr Airlines и Air Moldova.

“С пассажиропотока ожидается на уровне 90,3 млн в 2018 году, в центре нашего внимания в новом году будет программа “DXB Plus”, которая нацелена на увеличение пассажиропотока аэропорта до 118 млн пассажиров за счет оптимизации производственных процессов и использования новых технологий”, – сказал Гриффитс.

Дубай обогнал Лондонский аэропорт Хитроу в 2014 году и с тех пор удерживает титул чемпиона.

Международный аэропорт Хартсфилд в Атланте по-прежнему занимает место в качестве самого загруженного аэропорта в мире для всех направлений.