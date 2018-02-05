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05 февраля, в 20:43
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Аэропорт Дубая снова признан самой загруженной международной воздушной гаванью

За 2017 год пассажиропоток составил более 88 миллионов человек

Статистика за 2017 год показывает, что уже четвертый год подряд Международный аэропорт Дубая является самым загруженным в мире аэропортом для международных перелетов, обслужив более 88 миллионов пассажиров за прошлый год, сообщает UPI.

“Мы не только добились устойчивого роста трафика, чтобы укрепить наше положение в качестве международного аэропорта номер один в мире, но и порадовали наших клиентов рядом новых и интересных услуг и инновационных продуктов”, – сказал Пол Гриффитс, генеральный директор аэропорта Дубая.

В 2017 году аэропорт начал обслуживать шесть новых перевозчиков, включая SalamAir, Badr Airlines и Air Moldova.

“С пассажиропотока ожидается на уровне 90,3 млн в 2018 году, в центре нашего внимания в новом году будет программа “DXB Plus”, которая нацелена на увеличение пассажиропотока аэропорта до 118 млн пассажиров за счет оптимизации производственных процессов и использования новых технологий”, – сказал Гриффитс.

Дубай обогнал Лондонский аэропорт Хитроу в 2014 году и с тех пор удерживает титул чемпиона.

Международный аэропорт Хартсфилд в Атланте по-прежнему занимает место в качестве самого загруженного аэропорта в мире для всех направлений.


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