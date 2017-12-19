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19 декабря, в 10:40
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Аэропорты Москвы работают с перебоями из-за снегопада

Столицу накрыл активный циклон

Во вторник, 19 декабря, в Москве продолжается сильный снегопад, из-за которого столичные аэропорты вынуждены задерживать рейсы.

Утром были задержаны более 30 рейсов, сообщает Интерфакс. “Наземные службы в московских аэропортах работают в усиленном режиме. Все воздушные суда перед вылетом в обязательном порядке проходят обработку антиобледенительной жидкостью. Это может провоцировать кратковременные задержки на вылет», – сказали в авиадиспетчерских службах.

Работники аэропортов обрабатывают аэродромы специальными реагентами. Расчистке и обработке подвергаются взлетно-посадочные полосы, дорожки и перроны. В аэропортах Москвы пока зафиксированы только кратковременные задержки, которые не превышают двух часов.

В “Шереметьево” в понедельник вечером из-за снегопада не смогли приземлиться два самолета.

 


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