Аксенов отреагировал на инициативу Киева провести расследование

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление Генпрокурора Украины Юрия Луценко о планах по созданию следственной группы для выявления нарушений при возведении моста через Керченский пролив.

Как передает ТАСС, Аксенов выразил мнение, что данная инициатива официального Киева не имеет никаких перспектив. Также он добавил, что руководство Украины, делая подобные заявления, “выступает в роли интернет-троллей”.

Кроме того, глава Крыма отметил, что данная идея Киева является бесперспективной также и на том основании, что строительство моста – суверенное дело РФ, не имеющее никакого отношения к Украине.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Киев собирается не только инициировать создание следственной группы для расследования нарушений, допущенных во время строительства Крымского моста, но и подключить к нему представителей других стран – Болгарии, Грузии, Турции, Румынии.

Ранее Praktika.ru передавала, что работу по созданию моста проинспектировал лично Дед Мороз. Волшебник посетил все участки строительства и перешел по мосту на Крымский полуостров.