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11 февраля, в 16:26
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Активисты “Автомайдана” требуют отставки Порошенко

У дома лидера Украины проходит акция "Порошенко - не мой президент"

Украинские активисты, выступающие за отставку Петра Порошенко, проводят возле его дома акцию “Порошенко – не мой президент!”.

Как передает ТАСС, представители организации “Автомайдан” в воскресенье, 11 февраля, устроили автопробег к резиденции украинского лидера Петра Порошенко. Они призывают главу государства уйти в отставку.

Сообщается, что активистов возмутило не соответствующее действительности заявление Порошенко об успехах Украины во время недавних визитов в Давос и Вену.

“Наверное, президент живет в другой Украине – свободной от коррупции, бедности, с процветающей экономикой, совершенной медициной, развитой инфраструктурой, работающими законами”, – приводит издание слова одного из активистов.

Участники “Автомайдана” отметили, что целью акции является выражение недоверия президенту Порошенко, активисты намерены подчеркнуть, что не поддерживают его действий и заявлений.


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