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Актриса Натали Портман стала лауреатом «еврейской Нобелевской премии»

В качестве призовых артистке достался $1 миллион, который она пообещала пустить на помощь женщинам

Голливудская артистка Натали Портман стала обладательницей израильской премии «Генезис», более известной как «еврейская Нобелевская премия».

Как сообщает ABC News, в качестве призовых актриса получила миллион долларов. Отмечается, что данная премия вручается каждый год.

«Генезис» получает тот, кто вдохновляет молодое поколение своими достижениями на профессиональном поприще и приверженностью к еврейским ценностям.

Сама Натали Портман заявила, что она невероятно тронута подобным признанием.

«Я очень горжусь своими израильскими корнями, а также еврейским наследием», — цитирует актрису издание.

Она обещала, что полученные средства тратить на себя не будет. Деньги она пустит на помощь женщинам, причем не только в Израиле, но и за его пределами.


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