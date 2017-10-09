Акунин дописал заключительную книгу о Фандорине

Известный автор Борис Акунин заявил, что закончил написание последнего романа серии «Приключения Эраста Фандорина».

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице писателя в социальной сети Facebook. Акунин написал, что книга была закончена в воскресенье, 8 октября.

По словам автора, на данный момент он планирует заняться редактированием последней книги серии «Приключения Эраста Фандорина».

«Впереди еще много работы – редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника», — сообщил Борис Акунин.

Отмечается, что произведение должно поступить в продажу 8 февраля следующего года. Выход книги приурочен к 20-летию публикации первого романа из данной серии — «Азазель».

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