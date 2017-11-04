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Александр Дроздов оценил преимущества появления российской криптовалюты

Эксперт назвал реальную ценность и распространенность новой денежной единицы

Директор по инновациям компании «Иннодата» Александр Дроздов рассказал преимущества введения российской криптовалюты.

«Преимуществом российской криптовалюты может стать возможность легально запустить ее в обращение, использовать для приобретения товаров и услуг», — подчеркнул эксперт.

Но, по мнению Дроздова, реальная ценность и распространенность возникнет только при появлении возможности свободной конвертации в другие криптовалюты и фиатную валюту (рубли).

В этом случае крипторубль, заявил эксперт, может стать реально работающим регулируемым государственным инструментом, объединяющим традиционный и крипто-финансовые миры. Это позволит, с одной стороны сохранить контроль государства над денежным обращением внутри страны, а с другой — обеспечить относительную независимость мира криптовалют в международном масштабе.

Однако, если правительство России введет в обращение крипторубль и сделает процесс слишком зарегулированным и ограниченным, то есть его нельзя будет майнить, он, по мнению эксперта, может превратиться в «условно распределенную» информационную систему, утратив все качества, преимущества, лежащие в основе оригинальных цифровых валют.

 


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