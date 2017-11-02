Александр Дроздов: в России стоит выпустить собственный крипторубль

В последнее время криптовалюта стала очень популярной. Ее цена растет с каждым днем. По этому поводу мы пообщались с директором по инновациям компании «Иннодата» Александром Дроздовым.

«Криптовалюту, а правильнее говоря, криптографические токены сейчас может эмитировать практически любой заинтересованный и разбирающийся человек. Крипто-токены могут обладать совершенно разными характеристиками и назначением, но настоящей валютой они смогут стать только тогда, когда появится возможность удобно, свободно и легально обменивать их на реальные ценности. Учитывая всевозрастающий интерес и стремительное развитие криптовалют в мире, считаю своевременным и правильным решение правительства о выпуске собственного крипторубля», — сказал Дроздов.

По словам эксперта, если вовремя не начать развивать экспертизу, не научиться понимать новую цифровую экономику уже сейчас, потом будет слишком поздно. «Стремительно развивающийся криптовалютный рынок и связанные с этим опасения вполне объясняют желание государства взять ситуацию под контроль. Но если при этом вводимый в обращение крипторубль будет чрезмерно зарегулирован и ограничен, то есть его нельзя будет майнить, скорее всего, будет использована закрытая модель (permissioned blockchain)», — пояснил Александр Дроздов.

По словам эксперта, если размер эмиссии будет определяться и регулироваться государством, российская криптовалюта может превратиться лишь в «условно распределенную» информационную систему, утратив все качества, преимущества и идеологические основы, лежащие в основе оригинальных цифровых валют (таких как Bitcoin).