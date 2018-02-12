Вице-премьер РФ Александр Хлопонин предложил ввести гибкий график школьных каникул. По его мнению, это должно помочь в популяризации горнолыжного спорта и развитии курортов Северного Кавказа, сообщает РИА Новости.

“Мы будем предлагать различные модели и варианты для развития туристической курортной зоны на Северном Кавказе. Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно”, – заявил Хлопонин.

Общественность отнеслась к такому предложению достаточно негативно.

Некоторые пользователи социальных сетей считают, что данное решение вынесено Хлопониным от скуки и является совершенно необоснованным.

“Когда коту делать нечего, он знает, чем заняться. Но когда вице-премьер мается от скуки, даже не знаю, что и предложить ему”, – пишет пользователь KorneevAnatoly в Twitter.

“А у нас много кто может позволить себе такой вид отдыха?”, – комментирует запись официальной группы Государственной Думы “ВКонтакте” Андрей Линов.

Praktika.ru узнала мнение преподавателей.

Директор школы №3 города Иркутска Волкова Галина: “Я не думаю, что перенос каникул в школах как-то скажется на развитии туризма на Кавказе. Многие семьи не могут себе позволить подобные поездки с детьми, а специализированные спортивные школы, наверное, могут включать подобные поездки в программу, но зачем при этом переносить каникулы всем детям? Да и как сдвигать, если они выпадают на новогодние праздники. А если решат просто продлить отдых, то это может плохо сказаться на качестве образования, учебные часы и так сокращают, что ума не приложишь, как успеть дать детям всю программу”.

Студент-практикант Николай очень удивлен примером европейского опыта: “Меня очень удивило, что Хлопонин ссылался на Европу, приводя пример переноса каникул, когда нет снега. Я был в Европе неоднократно, однако с таким механизмом не встречался. Там каникулы начинаются с 24 декабря, на Рождество, и ни разу не видел, чтобы их переносили. Желающие покататься на лыжах при отсутствии снега просто едут за этим в соседние страны”.

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