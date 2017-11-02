Александр Макаров отметил развитие персонального электротранспорта в РФ

Продакт-менеджер компании CACTUS Александр Макаров эксклюзивно для «Практики» прокомментировал возможное появление зарядок для гироскутеров в Московских электробусах.

С первого взгляда может показаться, что московские власти поддерживают зарядку модной и технологичной забавы – гироскутера, но сам посыл гораздо глубже. Помимо перевода общественного транспорта на экологичное электричество и заявлений о переходе на него крупнейших автопроизводителей, также виден четкий тренд использования персонального электротранспорта, как, например, электросамокатов, электроскутеров, моноколес и электробайков. Данный вид транспорта становится все более и более доступным, а значит, и более популярным, особенно в условиях быстрого ритма мегаполисов, поясняет эксперт.

В современном обществе ритм жизни ускоряется по экспоненте, что подтверждается многочисленными примерами из жизни, и в XXI веке тратить 10-30% личного времени просто на перемещение из точки А в точку Б представляется непозволительной роскошью. Компания CACTUS была одним из пионеров данного движения в России и продолжит и далее развивать новые технологичные виды персонального транспорта, подытожил Александр Макаров.

Ранее «Практика» писала о том, что московские электробусы могут оснастить зарядками для гироскутеров.