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01 декабря, в 17:38
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Александр Масляков решил оставить КВН

Валдис Пельш прокомментировал уход бессменного ведущего с должности

Член жюри КВН Валдис Пельш уверен, что бывший президент Международного союза КВН Александр Масляков останется ведущим телепередачи несмотря на свое увольнение.

Ранее сообщалось, что Масляков принял решение уйти с поста директора ГУП «Московский молодёжный центр «Планета КВН», пишет RT.

«Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это тот человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть», – заявил Валдис Пельш.

Он отметил также, что Масляков, вероятнее всего, сложит с себя какие-то формальные полномочия, но не покинет КВН окончательно.

В пресс-службе Международного союза КВН заявили, что Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодёжный центр «Планета КВН» по собственной инициативе.

 


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