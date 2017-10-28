Алексей Учитель планирует выпустить фильм «Цой» в 2019 году

Режиссер Алексей Учитель собирается снять фильм о жизни и гибели советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Планируется, что картина выйдет на большие экраны в 2019 году.

РИА Новости со ссылкой на слова режиссера сообщает, что актерские пробы и подготовка начнутся весной 2018 года, а летом Учитель планирует приступить к съемкам. По его словам, в 2019 году фильм будет готов к выходу в прокат.

Учитель рассказал агентству, что идея снять историю о Викторе Цое пришла ему в голову еще в 2011 году, с тех пор он ждал, когда она созреет для создания фильма. Также режиссер добавил, что произошедшее «наблюдал воочию» и выезжал на место аварии после того, как музыкант попал в ДТП 15 августа 1990 года.

По официальной версии, Виктор Цой заснул за рулем своего «Москвича», вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Икарус» на 35 километре трассы «Слока — Талси» под латвийским Тукумсом.

Ранее «Практика» писала, что Учитель анонсировал художественный фильм о бомбардире московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.