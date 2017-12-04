Алексея Улюкаева могут приговорить к 10 годам колонии

В Замоскворецком суде Москвы прошло прение сторон по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в получении взятки в $2 миллиона от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Прошу убрать из обвинения квалифицирующий признак «вымогательство», оставив только «получение». Прошу назначить Улюкаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей», – заявил в ходе прений прокурор Борис Непорожный, сообщает RT.

Также он попросил лишить экс-министра звания заслуженного экономиста, госнаград, классного чина и ордена «За заслуги перед Отечеством» и запретить Улюкаеву занимать должности на государственной службе.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки за положительную оценку, позволившую «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».

Ранее Улюкаев заявлял, что он никогда не требовал от Игоря Сечина взятку, о чем писала «Практика».