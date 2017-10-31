Алена Август: Собчак и Гордон привлекли внимание аудитории к выборам

Журналистка Екатерина Гордон изъявила желание выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. По этому поводу мы поговорили с политтехнологом, экспертом по коммуникациям Аленой Август.

«Мы рискуем получить некую клоунаду кандидатов в кандидаты. Понятно, что для многих это повод лишний раз засветиться в публичном пространстве и далеко не все из заявившихся не то, что смогут пройти заградительный барьер в виде сбора огромного числа подписей, но и правильно капитализировать этот публичный потенциал», — сказала эксперт.

В целом, по словам политтехнолога, примеров участия актеров и медийных персонажей в выборах не счесть. «В недавнем прошлом есть пример польских выборов и Павел Кукис. Да и в целом существует некий тренд в популизм в европейской политике последних лет — недавние выборы в Германии, «волшебный ребенок» — теперь уже канцлер Австрии тому примером», — подчеркнула Алена Август.

Она также заметила, что с явкой намечаются возможные проблемы, с активностью — тоже не все гладко.

Выдвижение Собчак и Гордон на выборах уменьшает серьезность подхода, но хоть как-то повышает интерес. Эксперт заметила, что такая «карнавализация» привлекала внимание разных аудиторий к самой теме. А имидж кампании — дело сценарное, при умелом управлении эпизодами можно выстроить вполне добротный общий сценарий с красивым финалом.