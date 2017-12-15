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15 декабря, в 13:40
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Альфа-банк восстановил проведение операций после сбоя

Неполадки устранили в течение 10 минут

В Альфа-банке устранили сбои в проведении операций.

Об этом рассказали в колл-центре финансового учреждения, сообщает RNS. Сотрудник банка рассказал, что сбои продлились менее 10 минут.

«Проблема уже исправлена. Сейчас работает все в нормальном режиме. Был небольшой сбой. Недоступность была порядка семи минут, сейчас уже почти час проходят стандартные операции», — сказали в колл-центре.

В пятницу клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами в работе банка. Банкоматы перестали осуществлять транзакций. Пресс-служба по этому поводу комментариев не дала.

Ранее Рraktika.ru писала, что Центробанк России окажет финансовую поддержку Промсвязьбанку и не будет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.


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