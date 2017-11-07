Торговые площадки AliExpress и Tmall назвали самые популярные запросы россиян в преддверии Всемирного дня шопинга, который состоится 11 ноября.

В октябре больше всего жителей России искали и покупали планшеты и смартфоны. Эти гаджеты заняли восемь первых строчек, сообщает Лента.ру.

На первом месте списка запросов с огромным отрывом стоит бренд Xiaomi. В октябре 2017 года интерес к данному производителю вырос на треть, а число запросов составило более 450 тысяч. На втором месте расположился бренд Samsung, который в два раза отстает от китайского производителя. Тем не менее, интерес к данному бренду в октябре вырос на 60%.

На третьем месте в популярных запросах стоит «смартфон». Такой запрос вводили более 180 тысяч раз, однако частота поиска сократилась на 30%.

Далее по популярности стоят запросы «наушники» и «Apple». В октябре спрос на эти товары увеличился в четыре раза.