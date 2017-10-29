«Аллея героев» появилась под Оренбургом

В воскресенье, 29 октября, в селе Городки Оренбургской области была высажена «Аллея героев», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оренбургское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На Центральной улице села появилось около 120 елей и берез. Уточняется, что аллею, посвященную Герою Российской Федерации Александру Прохоренко, высадили представители молодежного направления ОНФ. В посадке деревьев им также помогали кадеты Оренбургского президентского кадетского училища, представители общественного движения «Волонтеры Победы» и студенты оренбургских университетов.

Во время проведения акции на центральной площади села Городки была развернута полевая кухня, а в здании сельского клуба заработала выставка, посвященная военной литературе. Школьный краеведческий музей продемонстрировал односельчанам и гостям экспозицию в память о Александре Прохоренко.

Александр Прохоренко погиб при выполнении боевой задачи в Сирии в марте прошлого года. Его похоронили в селе Городки, на его малой родине.