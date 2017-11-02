Алтайская семья Сказочных назвала сына Аладдином

Семья из алтайского поселения с фамилией Сказочные назвали своего второго ребенка Аладдином.

Это событие привлекло к семье внимание не только журналистов, но и тысячи россиян, сообщает РИА Новости. Мать Ирина Сказочная рассказала, почему назвала сына в честь персонажа популярной сказки «Тысяча и одна ночь».

Мальчик родился в Бийске 20 октября с весом 3,76 килограмма и 52 сантиметра ростом. Имя родители придумали сразу после того, как узнали о беременности.

«Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд. Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится «Тысяча и одна ночь», — сказала Ирина. С арабского языка, пояснила мама, Аладдин переводится как возвышенная вера.

Женщина также отметила, что фамилию Сказочная семья придумала и официально оформила в 2015 году. Теперь, по задумке Ирины, она станет родовой.

Сейчас Ирина вместе с супругом занимается реализацией интеллектуальных и творческих проектов.