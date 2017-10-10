Америка назвала российские средства радиоэлектронной борьбы эффективными

На российско-белорусских учениях «Запад-2017» США высоко оценили российские средства радиоэлектронной борьбы. Генерал-лейтенант США Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками в Европе, заявил, что Россия активно использует беспилотники и ракетное вооружение, а также эффективно использует средства радиоэлектронной борьбы.

Генерал подчеркнул, что Россия подтверждает ожидания США и держит в основе ведения боевых действий ракеты дальнего радиуса действий, а также ракетную артиллерию. Ходжес подчеркнул, что Америка планирует оценить насколько эффективна представленная на учениях новинка — система контроля и управления войсками, пишет РИА Новости.

Ранее «Практика» писала о том, что Владимир Путин лично присутствовал на учениях. «Запад-2017» прошли на территории России и Белоруссии: с 14 по 20 сентября почти 13 тысяч военнослужащих проводили стратегические учения. В них было задействовано до 680 единиц военной техники и вооружения, более 70 самолетов и около 10 кораблей.