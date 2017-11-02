Американка дважды за день выиграла в лотерею

Жительнице американского штата Северная Каролина удалось выиграть в лотерею более миллиона долларов. Женщина всегда мечтала выиграть крупную сумму денег и она время от времени покупала лотерейные билеты.

В один из дней ей повезло, Кимберли Моррис выиграла $10 тысяч. Женщина поехала в штаб-квартиру, забрала свой приз, а на обратном пути купила еще один билет этой же лотереи, сообщает РИА Новости.

Он также оказался выигрышным. Матери троих детей полагалось по этому билету более миллиона долларов. Женщина в этот же день вернулась за вторым выигрышем в штаб-квартиру, однако там ей сообщили, что не могут дать всю сумму сразу.

Моррис предложили получать выигрыш в виде выплат по $50 тысяч в течение 20 лет, либо же забрать $600 тысяч сразу. Женщина выбрала второй вариант. По ее словам, призовые деньги она поделит с детьми, а остальное использует в качестве инвестиций.