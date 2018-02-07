“Американская изобретательность”: мир заговорил о новой ракете Илона Маска

Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, созданная компанией Илона Маска SpaceX, успешно стартовала с космодрома во Флориде и направляется на гелиоцентрическую орбиту рядом с Марсом. В качестве пробной “полезной нагрузки” в ракету загрузили личный автомобиль Маска Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен в скафандре с символикой SpaceX. Президент США Дональд Трамп не смог остаться в стороне и поздравил Маска на своей странице в Twitter.

“Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным стартом Falcon Heavy. Это достижение – как и коммерческие и международные контакты NASA – в очередной раз в лучшем виде демонстрирует американскую изобретательность!” – написал президент.

“У SpaceX есть видео с крушением, на которое будет забавно посмотреть”

В целом удачный запуск не обошелся без проблем. Осуществлять разгон ракеты должны три разгонных блока, которые затем по плану возвращаются на плавучие платформы. Однако центральный разгонный блок не смог успешно приземлиться на платформу и упал в воду – из трех двигателей на блоке по неизвестным причинам сработал только один

Впрочем, происшествие не сильно расстроило Илона Маска – основная часть ракеты успешно запущена в космос, и это главное. “У SpaceX есть видео с крушением разгонного блока, на которое потом будет забавно посмотреть”, – заметил глава компании.

Что дальше?

Основная часть Falcon Heavy успешно вышла на заданный курс и уже через час после запуска поднялась на 7 тысяч километров. Ракете предстоить провести несколько часов в области высокой радиации – так называемых “поясах Ван Аллена”, затем она должна осуществить финальный прожиг топлива и направиться в сторону гелиоцентрической орбиты рядом с Марсом.

Илон Маск поделился с пользователями Twitter живописным фото момента выпуска вишневого Tesla Roadster на орбиту.

Колонизация Марса становится ближе

Запуск Falcon Heavy является безусловным прорывом в практическом и коммерческом плане, открывая перспективу вывода сверхтяжелых грузов в космос для частных компаний. Однако Илона Маска наверняка больше волнует другое. Глава SpaceX признавался, что рассматривает событие как еще один шаг в планируемой им колонизации Марса.

В 2017 году Илон Маск представил проект ракеты, условно названной BFR (приблизительный перевод расшифровки – очень большая ракета), которая по его замыслу сможет доставить людей на Марс. Глава SpaceX планирует доставить первых поселенцев на Красную планету уже к 2022 году.

Способ доставки людей на Марс – только часть глобального плана Маска. Накануне, например, бизнесмен заявил, что не прочь генетически модифицировать людей, чтобы они лучше переносили радиацию. Разумеется, для повышения шансов на успех марсианской экспедиции.

Подробнее о Falcon Heavy

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy – модификация Falcon 9. По утверждению создателей, она может нести около 63 тонн полезной нагрузки.

Вывод в космос осуществляется тремя разгонными блоками – двумя боковым и одним центральным, блоки приводятся в движение 27 двигателями. Falcon Heavy оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения на плавучую платформу как центрального блока, так и боковых ускорителей.

Стоимость пробного пуска Маск оценил приблизительно в $90 миллионов.

Реакция в сети

За “космической сагой” Илона Маска внимательно следит весь мир, и очередной успех бизнесмена был также отмечен самым живым интересом в соцсетях. Особенно впечатлили пользователей Twitter фотографии автомобиля Tesla в космосе.

Разумеется, не обошлось без отсылок к книжной классике – один из пользователей выразил надежду, что в машине есть полотенце, отсылая к “Автостопом по галактике”. Сам Маск ранее намекал на то, что экземпляр книги Дугласа Адамса вполне может быть на борту.

Российские пользователи соцсетей также порадовались – чуть более сдержанно. “Не могу сказать, что я всплакнул во время запуска Falcon Heavy, но настроение определенно поднялось” , – написал например Goldencat_75.

Разумеется не обошлось без язвительных выпадов в сторону россиской космонавтики и Роскосмоса в частности. Один из характерных комментариев такого рода оставил пользователь Twitter Владимир Терехов: “Оказывается, Falcon Heavy не является чем-то прорывным в смысле технологий, поэтому Роскосмос планирует создать аналогичную “непрорывную” ракету только к 2028 году”.

Самые впечатлительные пользователи соцсетей заявили, что испытали больше восторга от просмотра трансляции пуска Falcon Heavy, чем от презентации iPhone X.