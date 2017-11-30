Американская компания Spire Global сохранит контакты с Роскосмосом

Представитель Spire Global Ник Аллайн рассказал журналистам, что неудачный пуск российской ракеты-носителя “Союз-2.1б”, из-за которого компания потеряла свои микроспутники LEMUR, не станет поводом для разрыва контактов с Роскосмосом.

“Мы сохраняем контакты с Роскосмосом. Неудачный пуск российской ракеты-носителя не означает, что в нашу стратегию запусков малых спутников будут внесены изменения”, – цитирует его ТАСС.

Также он сообщил, что в ближайшие дни микроспутник, принадлежащий Spire Global, будет выведен на орбиту с борта Международной космической станции.

Ракета “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат” была запущена с космодрома “Восточный” 28 ноября. Она должна была вывести на орбиту 19 аппаратов.

Позднее запущенный с “Восточного” спутник «Метеор-М» не вышел на связь, о чем писала «Практика».