Американские ученые нашли источник вечной молодости

Ученые из США провели исследование, по итогам которого удалось найти источник неиссякаемой молодости и репродуктивной функции человеческого организма. Оказалось, что они кроются в стволовых клетках.

Ислледователи изучали механизм размножения плодовых мушек и заметили странную деталь – они не стареют из-за потери рДНК при том, что для многих организмов это не проходит незамеченным, сообщает ресурс MedicalXpress. Обычно старение происходит из-за того, что элементы рибосомной ДНК, которые отвечают за синтез белков рибосом, выпадают.

У мушек же рибосомные гены со временем только усаживаются. Такие мутации, кстати, затем передаются потомству – такое явление в теории можно наблюдать и у людей.