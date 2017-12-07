Американский боксер Мэйуэзер хочет получить российское гражданство

Американский боксер Флойд Мэйуэзер дал интервью телеканалу «Россия 24», где заявил о заинтересованности в российском гражданстве, девелоперском и банковском бизнесах в РФ.

«Сегодня у меня уже была возможность посмотреть жилье, которое может стать моим новым домом в России, но на все требуется время», – заявил он. Для чего ему российское гражданство, Мэйуэзер не уточнил, сообщает Лента.ру.

Помимо гражданства 40-летний спортсмен заинтересован в российском бизнесе. «Я веду переговоры о бизнесе в России, о возможности быть партнерами с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес», – пояснил Мэйуэзер.

В конце октября президент России Владимир Путин дал российское гражданство украинскому бизнесмену Эдуарду Шифрину и его 16-летней дочери.

Также российское гражданство получил велогонщик Шейн Перкинс из Австралии, о чем ранее писала Praktika.ru.