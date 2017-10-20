Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 22:50
Новости

Американский миллиардер начал кампанию за импичмент Трампа

Возможно , Том Стайер сам хочет прийти к власти

Американский миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием «Необходимо объявить импичмент». Он пояснил, что хочет отстранить президента США от власти, потому что он привел мир к порогу ядерной войны.

Это не единственное, что не устраивает Стайера. Он заявил, что Трамп препятствует правосудию в ФБР, получает деньги от иностранных государств и обещает закрыть новостные сайты, которые пишут правду, сообщает «Интерфакс». Том Стайер также объявил сбор подписей за импичмент действующего президента. Он прямо назвал Трампа явной и насущной угрозой.

Не исключено, что Стайер хочет сам баллотироваться на почетный пост.  При том, шансы «снять» Трампы есть: вопрос об импичменте уже поднимали конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
18 октября, в 18:47
Суд в США заблокировал обновленный миграционный указ Трампа
Новости
12 сентября, в 18:25
Петру Порошенко хотят объявить импичмент
Новости
06 октября, в 00:39
Петиция за импичмент Петра Порошенко набрала нужное количество голосов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо