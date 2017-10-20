Американский миллиардер начал кампанию за импичмент Трампа

Американский миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием «Необходимо объявить импичмент». Он пояснил, что хочет отстранить президента США от власти, потому что он привел мир к порогу ядерной войны.

Это не единственное, что не устраивает Стайера. Он заявил, что Трамп препятствует правосудию в ФБР, получает деньги от иностранных государств и обещает закрыть новостные сайты, которые пишут правду, сообщает «Интерфакс». Том Стайер также объявил сбор подписей за импичмент действующего президента. Он прямо назвал Трампа явной и насущной угрозой.

Не исключено, что Стайер хочет сам баллотироваться на почетный пост. При том, шансы «снять» Трампы есть: вопрос об импичменте уже поднимали конгрессмены от демократов Брэд Шерман и Эл Григ.