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27 ноября, в 20:42
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Американцы потратят рекордную сумму в “Кибер понедельник”

Крупнейшие ритейлеры страны продолжают получать огромные прибыли в сезон распродаж

В “Кибер понедельник” – традиционный день скидок на онлайн-покупки в США – покупатели потратят около $6,6 миллиардов.

Об этом сообщает информагентство UPI. Крупнейшие ритейлеры США, показав рекордные цифры продаж в “Черную пятницу”, готовы бить новые рекорды в “Кибер понедельник”.  Компания Adobe Digital Insights, изучающая рынок интернет-торговли, спрогнозировала цифру в $6,6 миллиардов, которую потратят на покупки в “скидочный день” американцы. Это на 16% процентов больше показателя 2016 года.

“Кибер понедельник” традиционно проводится в США с 2005 года, как естественное продолжение распродаж в оффлайновых магазинах в цифровую эпоху.

 


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