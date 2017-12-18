Сегодня:
$
Нефть
Золото
18 декабря, в 22:05
Новости

Аналитики ИАЦ оценили перспективы Disney после крупной сделки

Ранее холдинг приобрел киностудию 21st Century Fox

Медиагигант Walt Disney купил активы киностудии 21st Century Fox на сумму в $66 миллиардов. О сделке сообщало наше издание.

Специально для Praktika.ru, аналитики ИАЦ дали оценку перспективам Disney после крупной покупки. Компания заняла до 40% кинорынка США и получила в собственность такие популярные кинофраншизы, как “Аватар”, “Дэдпул”, “Симпсоны”, “Люди Икс” и многие другие.

“В перспективе Disney может стать для Голливуда монополистом, подобным партии КПСС в советском кинематографе”, – заявили в ИАЦ. Аналитики добавили, что компания теперь обладает достаточным влиянием, чтобы диктовать свои условия профсоюзам и кинотеатрам.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
11 декабря, в 15:24
Аналитики: Трамп присвоил себе победу в двух мировых войнах
Новости
11 декабря, в 17:15
ИАЦ прокомментировал правовой статус Каспийского моря
Новости
11 декабря, в 17:54
Создание Евразийского альянса омбудсменов оценили аналитики

Оставить комментарий

avatar