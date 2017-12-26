Аналитики ИАЦ рассказали о перспективах технологии блокчейн

В декабре в России впервые официально использовали блокчейн. ФАС и Сбербанк начали обмениваться документами с помощью этой технологии.

Аналитики ИАЦ эксклюзивно для Praktika.ru прокомментировали данное нововведение.

“Если у биткоина не такое радужное будущее, как того вожделеют многие, то у технологии блокчейн оно вполне себе отличное”, – заявили эксперты ИАЦ.

Сама технология позволяет избежать изменения информации и делает все записи в системе прозрачными для всех ее авторизованных пользователей.

Так, на данный момент запущен процесс, при котором информация и документы, которыми обмениваются ФАС со Сбербанком, успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в РФ средств криптографии.

Что касается самой популярной на сегодняшний день криптовалюты биткоин, она переживает не лучшие времена. Ранее Praktika.ru передавала, что после запуска торговли альтернативной криптовалютой Bitcoin Cash на платформе Coinbase курс биткоина пошел на спад.