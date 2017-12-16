Аналитики определили, как долго Европа сможет выжить без газа России

Главный аналитик TeleTrade Петр Пушкарев рассказал, сколько времени европейские страны смогут прожить, если прекратится российский экспорт природного газа.

Вопрос был впервые поднят после фатального взрыва на австрийском газовом заводе во вторник, 12 декабря, в результате которого нарушились поставки газа в Европе, сообщает RT.

По словам эксперта, если российский экспорт природного газа в Италию прекратится, страна будет находиться всего за 15 дней до чрезвычайной ситуации. «В Италии доля импорта российского газа составляет около 37 процентов. В Германии это немного меньше, около 28 процентов. Немецкие компании действительно могут обойтись без российского газа на неделю дольше, чем Италия», – сказал RTT главный аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

По словам аналитика, другие страны в Европе еще больше зависят от российского газа и продержатся еще меньше, чем две недели.