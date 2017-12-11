Аналитики: Трамп присвоил себе победу в двух мировых войнах

Специально для Praktika.ru специалисты Информационно-аналитического центра подвели итоги года работы Дональда Трампа на посту президента. Так, его называют “матричным “ельциным” Соединенных Штатов. Кроме того, аналитики сравнивают предвыборную кампанию, за которой в ноябре 2016 года следил весь мир с известным телесериалом “Карточный домик”. Есть предположение, что именно этот телевизионный проект готовил психику избирателей к происходящим год назад в Америке событиям.

-Дональд Трамп заявил, что США являются нацией, выигравшей Первую и Вторую мировые войны. Об этом он сказал, выступая перед своими сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида), передает РИА Новости. С чем американскую нацию и можно поздравить. Нет, не с тем, что она победила в этих войнах, а с тем — какой у них президент, – комментирует ситуация Информационно-аналитический центр.

Напомним, что накануне, 10 декабря, Трамп рассказал аудитории в соцсетях о состоянии законопроекта налоговой реформы. Он стал самым масштабным за последние 30 лет.