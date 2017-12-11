Аналитики: Путин объявил о своем решении в значимом для страны городе

На прошлой неделе Владимир Путин заявил о своем решении баллотироваться на пост президента в марте 2018 года. По мнению специалистов Информационно-аналитического центра, в этом случае имели место сразу четыре символичных обстоятельства. Об этом аналитики рассказали специально для Praktika.ru.

– Примечательны следующие моменты. Объявил об этом Путин в Нижнем Новгороде — значимом городе в истории нашей стран. Под его стенами в 1612 году земский староста Кузьма Минин собрал средства и вместе с князем Пожарским организовал народное ополчение для освобождения Москвы от поляков. Путин выступал на заводе «ГАЗ» — самом пролетарском заводе этого города, выступил среди рабочих в год столетия пролетарской же революции. Объявил Путин об этом на следующий день после принятия, так называемой, сталинской Конституции 1936 года, но что еще более примечательно: новая конституция была принята 5 декабря 1936 года и официально опубликована 6 декабря 1936 в издании Известия ЦИК СССР и ВЦИК, № 283. Так что объявил Путин о своем решении в день 81-летия публикации сталинской конституции, – перечислили значимые, на их взгляд, моменты аналитики.

Как сообщалось на прошлой неделе, действующий президент Владимир Путин стабильно лидирует в рейтинге доверия политикам. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел соответствующий социологический опрос.