Анастасия Комагина высказалась о контактных зоопарках

Юрист, президент Благотворительного фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина эксклюзивно для «Практики» прокомментировала идею запрета контактных зоопарков в России.

В отличие от обычных, контактные зоопарки практически не регулируются законодательством, в подавляющем большинстве в них полностью отсутствуют ветеринарный контроль и документы на животных, пояснила Комагина.

За 10-11 часов работы поток посетителей контактных зоопарков может исчисляться сотнями. Множество немытых рук, кормящих и гладящих животных, верхняя одежда и обувь приносят на себе миллиарды бактерий, которые оседают во рту и на шерсти животного и, соответственно, на руках и одежде вашего ребенка, добавила она.

Контактные зоопарки — это конвейеры, рассчитанные на получение прибыли, в которых нет места сбою. Чтобы обеспечить получение постоянной прибыли, животное, явно проявляющее признаки болезни и, соответственно, непригодное для эксплуатации, относят к ветеринару. Но никто не станет тратить время и деньги на лечение, приговор — усыпить за ненадобностью, на его место всегда можно купить нового раба, продолжает юрист.

Комагина поясняет, что помимо антисанитарных условий и издевательства над животными, многие контактные зоопарки открыто нарушают закон, нелегально приобретая и эксплуатируя таких животных, как львы, тигры, морские котики и других, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными конвенциями.

В качестве альтернативы контактным зоопаркам можно сводить ребенка в хороший зоопарк, если таковой имеется в вашем городе. Также в некоторых городах России существуют центры спасения и реабилитации диких животных, где вживую можно увидеть самых различных представителей дикой природы. Наилучший способ приобщения ребенка к природе — это взаимодействие с ней в естественных условиях. Если хотите приблизить ребенка к природе — сходите с ним в лес, покормите уточек, сделайте кормушки для птиц, отвезите в деревню к бабушке, подытожила Анастасия Комагина.

Ранее «Практика» писала о том, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактных зоопарков.