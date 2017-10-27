Андрей Давидович рассказал решение проблемы кибербезопасности

Проблема кибербезопасности особенно актуальна в последние годы.

По этому поводу мы поговорили с экспертом, генеральным директором ГК «Смарт-Софт», российским разработчиком систем комплексной информационной безопасности Андрем Давидовичем.

Он рассказал, что хакерские атаки на государственные и банковские учреждения становятся все более массовыми, а недавний вирус Petya повлиял на работоспособность тысяч компьютеров в нескольких десятках стран. «Вот уже новый вирус-вымогатель BadRabbit наносит удар. Отчасти это связано с человеческим фактором и отсутствием соответствующего образования у пользователей, но все же основная причина – в недостаточной защите программными методами», — сказал Андрей Давидович.

К счастью, по словам эксперта, эту проблему легко решить. Сегодня на рынке представлены сертифицированные решения комплексной информационной безопасности от отечественных производителей.

«С 2015 года организации должны соблюдать закон о персональных данных, а с 1 декабря 2016 года межсетевые экраны обязаны проходить сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Каждый межсетевой экран тщательно тестируется специалистами по кибербезопасности», — подчеркнул гендиректор ГК «Смарт-Софт».

Он заметил, что наличие сертификата гарантирует, что ПО соответствует всем нормативам, обеспечивает определенный класс защиты и лишено программных уязвимостей.