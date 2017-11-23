Анкара требует выдачи сторонников Гюлена от 22 стран

В министерство юстиции Турции обратился уголовный суд Анкары, рассматривающий дела членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с требованием подготовить запросы на экстрадицию 45 представителей руководства FETO из 22 стран.

В списке стран, из которых Турция добивается экстрадиции сторонников FETO, США, куда планируют направить сразу 15 запросов, Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Албания, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Буркина-Фасо и ряд других, сообщает агентство Anadolu.

Фетхуллаха Гюлена и FETO обвиняют в попытке военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, когда в ходе противостояния погибли 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения.

Ранее «Практика» писала о том, что прокуратура Турции требует для Фетхуллаха Гюлена более 3,6 тысячи пожизненных заключений.