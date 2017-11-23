Сегодня:
$
Нефть
Золото
23 ноября, в 22:55
Новости

Анкара требует выдачи сторонников Гюлена от 22 стран

Наибольшее число мятежников скрывается в США

В министерство юстиции Турции обратился уголовный суд Анкары, рассматривающий дела членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), с требованием подготовить запросы на экстрадицию 45 представителей руководства FETO из 22 стран.

В списке стран, из которых Турция добивается экстрадиции сторонников FETO, США, куда планируют направить сразу 15 запросов, Великобритания, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, Албания, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Буркина-Фасо и ряд других, сообщает агентство Anadolu.

Фетхуллаха Гюлена и FETO обвиняют в попытке военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года, когда в ходе противостояния погибли 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения.

Ранее «Практика» писала о том, что прокуратура Турции требует для Фетхуллаха Гюлена более 3,6 тысячи пожизненных заключений.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar