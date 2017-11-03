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«Антонов» проведет проверку состояния самолетов «Руслан»

Оценка будет проводиться в рамках законодательства Украины

Украинская государственная компания «Антонов» реализует ряд работ по оценке технического состояния воздушного судна Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр».

Об этом говорится на официальном интернет-портале предприятия. Отмечается, что оценка будет проводиться в рамках украинского законодательства.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщало, что РФ и Украина ведут закрытое обсуждение о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности авиалайнеров «Руслан».

По данным газеты, украинское государственное предприятие «Антонов» может дать согласие на продление летной годности воздушных бортов российской компании «Волга-Днепр», несмотря на то, что сотрудничество двух государств в авиационной сфере было демонстративно прервано после присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации.

Отмечается, что Украина взамен может получить документы, которые продлят ресурс военно-транспортных самолетов Ил-76.


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