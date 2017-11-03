Apple делает ставку на рекордные продажи iPhone X

За несколько часов до выхода в свет нового смартфона iPhone X Apple опубликовала четвертый квартальный отчет с оборотом $52,6 миллиарда, что на 12% больше предыдущего.

Продажи смартфонов составили 46,7 миллионов единиц. Бренд Apple превзошел ожидания рынка, сообщает портал Le Monde. «Мы добились лучших продаж за последний квартал», — сказал во время телеконференции руководитель Apple.

В дополнение к хорошим продажам телефонов, которые приносят более половины доходов, наблюдается сильный рост «услуг» (Apple Store, Apple Pay). Они выросли на 34% и принесли доход в сумме $8,5 миллиардов.

Несмотря на выпуск в сентябре 2017 года iPhone 8 и 8+, многие наблюдатели опасались, что продажи смартфонов пошатнутся и клиенты будут ожидать выхода iPhone X.

Спустя 10 лет после выхода первого смартфона от Apple iPhone X, оборудованный OLED-экраном от края до края, отмечает новый этап в области смартфонов Apple. Но его запуск также несет некоторые проблемы.

К концу года может быть выпущено всего 25-30 миллионов единиц. Способность Apple реагировать на спрос вызывает вопросы. По оценкам KGI Securities, Apple даже не сможет удовлетворить спрос покупателей на единственный уик-энд запуска. По оценкам фирмы, к концу недели будет доступно только 2-3 миллиона штук. Объем, который кажется недостаточным по сравнению с предыдущими выпусками бренда. В сентябре 2015 года за три дня с момента выпуска iPhone 6S продали 13 миллионов копий.

Многие аналитики считают, что проблемы с поставками продолжатся до начала 2018 года, что может повлиять на продажи.