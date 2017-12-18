Apple может закрыть iTunes

Компания Apple поделилась планами о закрытии магазина по продаже видеоконтента и музыки.

Предположительно, сервис iTunes будет закрыт в начале 2019 года, сообщается на сайте Weraveyou.

Несмотря на то, что онлайн-платформа для покупки музыки стала стала катализатором роста продаж iPod, продажи музыки с помощью iTunes за последние годы сильно снизились, поэтому компания Apple запустила собственную услугу потоковой передачи – Apple Music. Сервис должен будет составить конкуренцию таким популярным хостингам, как SoundCloud, YouTube и Spotify.

Сообщается, что в связи с этим в Apple намерены окончательно отказаться от iTunes в начале 2019 года.