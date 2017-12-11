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11 декабря, в 20:53
Новости

Apple подтвердила покупку Shazam

Приобретение обошлось в $400 миллионов

Компания Apple приобрела Shazam – сервис для распознавания музыки. Сумма сделки точно не известна, однако ранее в американских СМИ появлялась информация о том, что речь идет о сумме в $400 миллионов.

Информация просочилась после того, как заявление компании оказалось в распоряжении TechCrunch, пишет TJournal. В Apple, тем временем, подтвердили информацию о приобретении, подчеркнув, что с момента появления App Store Shazam постоянно становился одним из самых популярных приложений для iOS.

По данным TechCrunch, переговоры о покупке Shazam шли около пяти месяцев.

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