Apple подтвердила покупку Shazam

Компания Apple приобрела Shazam – сервис для распознавания музыки. Сумма сделки точно не известна, однако ранее в американских СМИ появлялась информация о том, что речь идет о сумме в $400 миллионов.

Информация просочилась после того, как заявление компании оказалось в распоряжении TechCrunch, пишет TJournal. В Apple, тем временем, подтвердили информацию о приобретении, подчеркнув, что с момента появления App Store Shazam постоянно становился одним из самых популярных приложений для iOS.

По данным TechCrunch, переговоры о покупке Shazam шли около пяти месяцев.