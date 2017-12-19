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19 декабря, в 13:06
Новости

Appleby подала в суд на Guardian и BBC

Компания требует раскрыть документы Panama Papers и указать источники

Appleby, документы которой легли в основу расследования, получившего название Panama Papers, подала в суд на Guardian и BBC.

Компания требует раскрыть эти документы и указать источники, сообщает МediaМedia в Telegram. В компании считают, что документы были получены незаконным путем (во время кибер-атаки на сервера Appleby). Более того, в Appleby не считают, что эти документы несут какой-то публичный интерес.

«Представитель Guardian подтвердил факт иска, но отметил, что речь идет не о том, чтобы опровергать какие-то выводы журналистов, работавших над архивами», – сказано в сообщении. Руководство компании надеется на возмещение ущерба после утечки конфиденциальной информации о своих клиентах.

Guardian и BBC стали единственными новостными изданиям, на кого подала в суд компания Appleby. Над расследованием работало 96 изданий и 380 журналистов.


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