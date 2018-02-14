Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 февраля, в 21:43
Новости

Аргентина объявила награду за сведения о пропавшей подлодке

Страна готова выделить $4,9 млн за информацию о подводной лодке "Сан-Хуан"

Аргентинские власти заявили, что готовы выплатить щедрое вознаграждение за любую информацию, которая поможет в поиске исчезнувшей подводной лодки “Сан-Хуан”.

Как сообщает издание Telam, страна готова выделить 4,9 миллиона долларов США тому, кто сможет предоставить достоверные данные о местоположении судна.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в аргентинских СМИ была обнародована одна из версий произошедшего – перед тем, как пропасть с радаров, подлодка “Сан-Хуан” обнаружила британскую субмарину и могла потерпеть крушение во время попытки уйти от столкновения.

Напомним, подлодка пропала у берегов Аргентины 17 ноября 2017 года.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
14 февраля, в 19:09
Саакашвили выдали удостоверение личности в Нидерландах
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Образ жизни
16 февраля, в 14:01
Смартфон как личный тренер и диетолог 

Оставить комментарий

avatar