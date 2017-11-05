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Аргентинские зоологи зафиксировали рекордное число китов в Чубуте

Наблюдения ведутся с 1971 года

В Аргентине у берегов полуострова Вальдес в провинции Чубут зафиксировано рекордное число китов. По словам местных зоологов, в этом году насчитывается около 800 особей.

Специалисты в последние годы фиксировали меньшее количество китов, морские млекопитающие выбирали другие места из-за погодных условий. В этом же сезоне зоологи зафиксировали не только прирост особей, но и большое количество новорожденных китов, сообщает ТАСС.

Для наблюдения за китами используют вертолеты и катера, а различают их по наростам на головах, которые у каждой особи складываются в своей рисунок, что позволяет идентифицировать животное.

Провинция Чубут также известна колониями магеллановых пингвинов, крупнейшая из них находится в Пунта-Томбо. Пик численности этих животных приходится на январь-февраль. В прошлом сезоне в данной провинции было зафиксировано более миллиона пингвинов.

Ранее «Практика» писала о том, что власти Чили откажутся от добычи руды ради безопасности пингвинов.


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Andrey
Гость
Andrey

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